Für Samstag, 16. Oktober, bietet der ASG wieder mobile Grünschnittsammlungen an Sammelstellen in den Ortsteilen an. Das sind die Standorte der Container: Ginderich/Marktplatz, Bislich/Dorfplatz. Gesammelt wird von 10 bis 13 Uhr. Die Anlieferung von Kofferraumladungen mit Grünschnitt ist für Weseler Bürger kostenlos. Bei der mobilen Sammlung werden ebenfalls (kostenlos) Altmetalle und Elektrokleingeräte gesammelt.

ASG weist daraufhin, dass größere Mengen, die mit Anhängern, LKW, Kasten- und Pritschenwagen angeliefert werden, nur am Wertstoffhof ASG, Werner-von-Siemens-Straße 17, angenommen werden können. Auf dem Wertstoffhof und bei der mobilen Sammlung gilt die Maskenpflicht sowie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Nähere Informationen zu den Grünschnittsammlungen sowie die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes gibt es unter "www.asgwesel.de" oder im Abfallkalender.