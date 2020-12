Viele Menschen spazieren gerne entlang der Rheinpromenade in Wesel. Ein beliebtes Ausflugsziel ist die „River Lady“, ein bekanntes Fahrgastschiff auf dem Rhein.

Wer bisher von der oberen Flaniermeile der Promenade zum unteren Bereich am Steiger der River Lady wollte, stellte fest, dass an den Treppen keine Stützen vorhanden waren. Seit Ende November wurden deshalb neue Edelstahl-Handläufe an der Treppe befestigt. Dank ihnen ist der Auf- und Abstieg einfacher und sicherer.

Idee kam von den Bürgern

Die Idee regten Bürger an. Der Arbeitskreis Rheinpromenade beschloss dann, die Bürger-Idee umzusetzen. Wer barrierefrei zur River Lady möchte, kann aus Richtung der Innenstadt kommend, den Weg entlang der Rheinpromenade nutzen.Die neuen beidseitigen Handläufe kosten circa 3.000 Euro.