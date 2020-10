Das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises Wesel richtet seit August einen ehrenamtlichen Sprachmittlerpool ein. Hierfür werden Interessierte gesucht, die sich ehrenamtlich als Sprachmittlerin oder Sprachmittler engagieren möchten.

Wer gerne beim Kundenkontakt in Behörden und Bildungs- und Sozialeinrichtungen unterstützen möchte sowie eine eigene Zuwanderungsgeschichte oder mehrjährige Lebenserfahrung im Ausland vorweist, kann sich bis Mittwoch, 21. Oktober, beim KI anmelden. Nach einem Motivationsgespräch und einer Eignungsfeststellung erhalten die Ehrenamtlichen eine Online-Qualifizierungs-Schulung, die sie auf die Tätigkeit vorbereitet. Die kostenfreien Online-Schulungen sind Voraussetzung für die Teilnahme am ehrenamtlichen Sprachmittlerpool und finden am 2. und 12. November 2020 statt.

Als Sprachmittlerin oder Sprachmittler sollten Interessierte Deutsch und mindestens eine weitere Sprache auf Stufe B2 des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ beherrschen. Die Aufwandentschädigung richtet sich nach der Einsatzzeit der Ehrenamtlichen. Sprachmittler/innen werden insbesondere für die Sprachen Bosnisch, Mongalisch, Tigrinya, Mandarin und Panjabi gesucht. Doch auch Personen mit anderen Sprachkenntnissen können sich bewerben.

Gelingende sprachliche Verständigung ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Kundenkontakt in Behörden, sozialer Beratung und Bildungseinrichtungen. Das KI des Kreises Wesel richtet zur weiteren Verbesserung des Service und der Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund einen kreisweiten Sprachmittlerpool ein.

Weitere Informationen gibt Burcin Gizem Sahin unter 0281/207-2248 oder per E-Mail an sprachmittlerpool@kreis-wesel.de