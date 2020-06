"Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall Ende November vergangenen Jahres ums Leben gekommen. Eine 29-jährige Autofahrerin missachtete in Hamminkeln die Vorfahrt des Mannes, der auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs war. Über solche oder ähnliche Unfälle, müssen wir leider regelmäßig berichten.", heißt es seitens der Kreispolizei Wesel.



Um etwas gegen die steigende Zahl von Unfälle mit Pedelec zu unternehmen, bietet die Polizei im Kreis Wesel auch in diesem Jahr wieder kostenlosePedelec-Trainings an.

Die Verkehrssicherheitsberater trainierenmit den Teilnehmern das Fahren der Räder auf einem geschützten Platz und an einem Simulator. Das schnelle Tempo und das andere

Fahrverhalten der elektronisch unterstützen Räder können hier realistisch getestet werden. Die Trainings finden soweit wie möglich unter Beteiligung der

Kreisverkehrswacht Wesel e. v. statt.

Termin-Übersicht

Eine Übersicht über die Termine dieses Jahres gibt es hier. In Zeiten von Corona müssen die Teilnehmer neben ihrem Rad und einem Helm auch eine Mund-Nase-Maske mitbringen. Eine vorherige Anmeldung zu den Terminen istVoraussetzung, um an den Seminaren teilzunehmen.

Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich unter 0281/107-3222 oder -7777.



Hier die Termine:

Mittwoch, 1. Juli, 9 bis 12 Uhr Grundschule Alpen, Zum Wald 16

Donnerstag, 2. Juli, 9 bis 12 Uhr Martinihauptschule Wesel,Pastor-van-der-Gieth-Straße 1

Freitag, 3. Juli, 10 bis 12 Uhr Seniorenbüro Moers-Repelen, Markt 5

Donnerstag, 9. Juli, 9 bis 12 Uhr Realschule im GHZ Dinslaken,Kirchstraße 50

Montag, 13. Juli, 9 bis 12 Uhr Unesco-Gesamtschule Kamp-Lintfort,Moerser Straße 167

Dienstag, 14. Juli, 9 bis 12 Uhr Mercator Berufskolleg Moers, An der Berufsschule 5

Donnerstag, 16. Juli, 9 bis 12 Uhr Pestalozzischule Neukirchen-Vluyn, Waldmannsweg 30

Mittwoch, 22. Juli, 9 bis 13 Uhr Infostand mit Pedelec-Simulator, Wochenmarkt Wesel

Donnerstag, 23. Juli, 9 bis 12 Uhr Grundschule Hünxe-Bruckhausen, Waldweg 55

Dienstag, 28. Juli, 9 bis 12 Uhr Grundschule Hamminkeln, Bislicher Straße 1

Donnerstag, 30. Juli, 9 bis 12 Uhr Gesamtschule Xanten,Heinrich-Lensing-Straße 3

Montag, 3. August, 9 bis 12 Uhr Otto-Willmann-Schule Voerde, Sternbuschweg 13

Mittwoch, 5. August, 9 bis 12 Uhr Grundschule Sonsbeck, Taubenweg 47