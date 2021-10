Am Freitag, 15. Oktober, steht das Schadstoffmobil von 14 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz in Büderich (Pastor-Bergmann-Straße). Schadstoffhaltige Stoffe können in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben können Kleinmengen entsorgen. Nähere Informationen sind im Abfallkalender enthalten oder unter www.asgwesel.de abrufbar.

Bei der mobilen Sammlung werden ebenfalls Altmetalle und Elektrokleingeräte gesammelt.