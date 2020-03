Einen „Wohlfühltag“ für die Brustgesundheit veranstaltet die Klinik für Senologie des Marien-Hospitals; zum zweiten Mal anlässlich des Weltfrauentages. Er findet statt am Montag, 9. März, von 16 bis 18 Uhr im Haus der Gesundheit am Krankenhaus (Pastor-Janßen-Straße 2, 2. Etage).

Alltag vergessen, Stress abbauen



"Den Alltag vergessen, Stress abbauen, mit allen Sinnen genießen – dazu lädt die Klinik für Senologie / Brustkrebszentrum am Marien-Hospital alle Frauen ein, die ganz entspannt die Angebote und Möglichkeiten zur Früherkennung und Prävention von Brustkrebs kennen lernen und sich verwöhnen lassen möchten.", heißt es in der Ankündigung.

Ganz persönlicher medizinischer Rat

Das Team der senologischen Abteilung unter Leitung von Chefärztin Dr. Daniela Rezek hat ein vielfältiges Programm vorbereitet. In einer Ärztesprechstunde können sich Frauen bei der Chefärztin ihren ganz persönlichen medizinischen Rat holen. Von 16.30 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, unter dem Stichwort „Mamma-Care“ am Modell Knoten in der Brust zu ertasten – eine bewährte Methode, um die eigene Brust professionell zu untersuchen. Die Leitung hat Mamma Care-Trainerin Sina Manthey.

Ernährungsberatung

Claudia Vethake bietet eine individuelle Ernährungsberatung an („Motto: „Iss Dich fit“) und zeigt in einem Workshop, wie sich gesunde Snacks herstellen lassen.

Achtsamkeit

Um 16.30 und 17.30 Uhr bittet Mind-Body-Trainerin Tanja Hesse zu einem Schnupperkurs Achtsamkeit. Das Gesundheitszentrum pro homine unterstützt den Wohlfühltag mit einer Kalifornischen Massage zum Kennenlernen.

Naturheilkunde

Breast Care Nurse Lisa Quick bietet eine naturheilkundliche Sprechstunde an.

Die Physiotherapie des Marien-Hospitals stellt OncoAktiv vor, das individuelle Sport- und Bewegungsprogramm für Patientinnen (und Patienten) mit Krebserkrankungen. Mit diesem Angebot verbunden ist ein Lymphtraining.

Das Haarteam „Vision“ aus Kleve informiert unter dem Motto: „Ich hab meine Haare schön!“

Fotoshooting mit pinken Handschuhen

Kreativ werden können die Besucherinnen bei einem Fotoshooting mit pinken Handschuhen. Zur Teilnahme laden Hans Eumann und Ralf Bleckmann vom Weseler Fotostammtisch „blende 5“ ein.

Schminkaktion und Dessousparty

Eine Make-up-Schminkaktion durch die Visagistin, Influencerin und OP-Schwester Lena Brune und eine Dessousparty vom Sanitätshaus Lang (Dinslaken) runden den Wohlfühltag ab.

Die Organisatorinnen ermuntern alle Frauen zur Teilnahme – allein, zu zweit oder in der Gruppe. Die Teilnahme ist kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt.