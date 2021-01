Mit der Abfall App hat der ASG Wesel dafür gesorgt, dass jeder seinen individuellen und kostenlosen Abfallkalender stets griffbereit auf dem Handy haben kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob man online oder offline ist. Eine pragmatische und einfach zu handhabende Hilfe, wenn man Informationen zu Abfuhrtagen zum Beispiel an Feiertagen genau für seine Wohnstraße haben will. Jetzt erweitert der städtische Eigenbetrieb die Funktionen der App um einen Bereich, der auf die aktuelle Entwicklung reagiert, weil in Zeiten der Corona-Pandemie immer Müll wild entsorgt wird.

Zum Kalender kommt der Müllmelder, mit dem man überquellende Abfallbehälter, Ecken voller weggeworfener Einwegverpackungen oder wilde Kippen melden kann.

Die Handhabung des Meldesystems ist einfach. Optisch ist der Müllmelder in der App mit einem Megaphone und dem Begriff Müllmelder unten in der Symbolleiste hinterlegt.

Fotos vom „Tatort"

Fotos vom „Tatort“ lassen sich damit an ASG schicken und eine kurze Beschreibung des Sachverhaltes sowie der Namen der Melder dort hinterlegen. Und da ASG viel darauf hält, die Stadt Wesel sauber und ordentlich zu halten, geht es anschließend darum, die jeweilige Müllstelle zügig zu beseitigen. Dafür sind kurze Wege nötig und eingestielt.

Übrigens: Telefonisch ist weiterhin die ASG-Hotline anwählbar ebenso wie die Müllmelder-Mailadresse (siehe Info unten).

Der Weg der Meldung

Die über die App abgesetzte schnelle Meldung wird direkt beim Absenden automatisch an eine zentrale Stelle in der ASG-Verwaltung (Werner-von-Siemens-Straße 15-17) geleitet und dann von dort an die entsprechende Abteilung geschickt.

Mit ein paar Clicks können so aufmerksame Bürger hilfreiche Informationen an die ASG-Saubermänner weiterreichen. Auch Schäden oder Folgen von Vandalismus lassen sich über diesen Weg melden. Dass die Infos ankommen funktioniert auch nach Dienstschluss oder am Wochenende. Damit die Meldungen nicht ins Leere laufen, kommen sie direkt beim Bereitschaftsführer an. Der ASG setzt dabei darauf, sein Serviceversprechen zu erfüllen und zwar in hohem Tempo. „Wir reagieren schnell und garantieren, dass gemeldete Müllecken unverzüglich beseitigt werden“, sagt Betriebsleiter Franz Michelbrink. Der neue Betriebsleiter Mike Seidel freut sich über die Erweiterung und hofft, dass die App viel genutzt wird und mehr Hinweise reinkommen.

Infos, Kontakt, Meldungen