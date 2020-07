Selbsthilfe-Kontaktstelle bietet wieder persönliche Beratungen an

Im Zuge der allgemeinen Lockerungen nach der Corona bedingten Reduzierung bieten die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle im Kreis Wesel unter entsprechenden Hygienemaßnahmen nach Vereinbarung wieder persönliche Beratungsgespräche in den Standorten Moers und Wesel an. Auch viele Selbsthilfegruppen nehmen ihre regelmäßigen Treffen wieder auf und sind wieder in der Lage, sich regelmäßig in den Gruppen über ihre Erkrankungen und Probleme auszutauschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter 02841 90 00 16 oder selbsthilfe-wesel@paritaet-nrw.org