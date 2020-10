Die Kanalbaustelle der Stadtwerke Wesel steht kurz vorder Fertigstellung. Für den letzten Bauabschnitt der Erneuerung des Regenwasserkanal im Bereich Flürener Weg wird im Kreuzungsbereich mit der Bislicher Straße eine Baustellenampel eingerichtet. Die Verkehrsführung wurde mit dem Ordnungsamt, der Feuerwehr und dem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen abgestimmt.



Die Verkehrsführung im Baustellenbereich schränktdie Kreuzung auf eine Fahrspur ein. Es ist mit einer erheblichen Einschränkung beim Passieren der Kreuzung zu rechnen. Damit die Durchfahrt auf der Bislicher Straße erhalten werden kann, wird dieser Bereich in zwei Abschnitten hergestellt. Entsprechende Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Baustellenbereich wird zur Einbahnstraße

Im Erstem Abschnitt kann von der Bislicher Straße in den Flürener Weg in Richtung des Waldstadions abgebogen werden. Der Baustellenbereich wird zur Einbahnstraße, so dass die Ausfahrt über die gekennzeichnete Umleitung erfolgenwird. Die Zufahrt in den Flürener Weg in Richtung der Tankstelle/ Reeser Landstraße wird nicht möglich sein. Die Anfahrt ist über die Reeser Landstraße bzw. Bislicher Straße jeweils bis zur Baustelle möglich. Die Tankstelle ist erreichbar.

Teil des Flürener Wegs wird zur Sackgasse

Der Teil des Flürener Wegs wird zur Sackgasse. Arbeiten in diesem Abschnitt sind bis zum 8. November geplant. Im weiteren Verlauf wird die Baugrube in die Gegenfahrbahn verlagert, so dassim zweiten Abschnitt von der Bislicher Straße in den Flürener Weg in Richtung der Tankstelle abgebogen werden kann. Der Baustellenbereich wird zur Einbahnstraße, so dass die Ausfahrt zur Reeser Landstraße über die gekennzeichnete Umleitung erfolgen wird.

Die Zufahrt in den Flürener Weg in Richtung des Waldstadion wird nicht möglich sein. Der Verkehr wird über die Waldstraße jeweils bis zur Baustelle umgeleitet.

Arbeiten in diesem Abschnitt sind vom 9. bis 28. November geplant. Infotafeln zur Verkehrsführung sind aufgestellt und Umleitungen ausgeschildert. Die Baustelle wird voraussichtlich zum Ende des Jahres abgeschlossen.