Wer dann mindestens 16 Jahre alt ist, hat am 13. September die Wahl – und das gleich mehrfach.

Dann nämlich finden in NRW die Kommunalwahlen statt.

Dabei geht´s nicht nur darum, wer in den nächsten fünf Jahren in den Rathäusern das Sagen hat – vielmehr wird auch das sogenannte „Ruhrparlament“ gewählt und die Integrationsräte werden bestimmt.

Was da so alles gewählt wird, wer nach der Wahl was zu bestimmen hat und was das mit Euch zu tun hat, will der Stadtjugendring in einer lockeren Serie erklären.

„Dass eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister Chef*in im Rathaus ist und gleichzeitig auch den Vorsitz im Stadtrat innehat, können wohl die meisten Weseler Bürger*innen noch sagen. Dass der Kreis als Institution noch wesentlich mehr macht, als Autokennzeichen zu vergeben wissen aber schon deutlich weniger“, so Michaela Leyendecker Sprecherin des Stadtjugendrings. "Im September werden aber auch Kreistag und Landrat gewählt und damit diejenigen, die bei vielen kreisweiten Themen das Sagen haben."

Erstmals wird im September die Verbandsversammlung beim Regionalverband Ruhr direkt gewählt und die Integrationsratswahlen finden ebenfalls statt.

Der Stadtjugendring geht davon aus, dass auch die meisten volljährigen und damit „erfahrenen“ Wählerinnen und Wähler, auf das „Ruhrparlament“ angesprochen wohl nur Fragezeichen im Gesicht zeigen werden.

Hier setzt der Stadtjugendring an und möchte in loser Reihenfolge vorstellen, was gewählt wird und was eigentlich dahintersteckt.

Wer in Person zur Wahl steht, ist noch nicht überall im Einzelnen festgelegt. Die Bestimmung der Wahlvorschläge wartet der Stadtjugendring ab und wird darüber in einem späteren Schritt informieren, natürlich seiner Maxime folgend streng überparteilich.

„Der Stadtjugendring“ - ordnet Michaela Leyendecker die Aktion ein – „bietet so einen Service besonders für Jungwähler*innen“. Dass auch manch >>Altwähler<< ebenfalls davon profitieren kann, sehen die Aktiven vom Jugendring als positiven Nebeneffekt.

Fortsetzung folgt...