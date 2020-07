9 Tage vor einer Wahl finden regelmäßig Wahlen für diejenigen statt, die noch nicht wählen dürfen. Vom 31. August bis 4. September 2020 findet daher auch eine U16-Kommunalwahl in NRW statt. Und wie bei den letzen Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auch, ruft der Stadtjugendring Wesel (SJR) zur Teilnahme auf.

Im Aktionszeitraum kann an Schulen, in Jugendeinrichtungen, in Vereinen oder mit mobilen Wahlurnen gewählt werden.

Die U16-Wahl möchte darauf aufmerksam machen, dass junge Menschen in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Außerdem sind sie von den 'echten' Wahlergebnissen genauso betroffen wie ältere wahlberechtigte Personen auch.

Auch wenn sie noch nicht 'offiziell' wählen dürfen, ist es wichtig, dass Politiker*innen sich für ihre Interessen einsetzen und interessieren. Die U16-Wahl ist ein guter Anlass, um gemeinsam über politische Inhalte und Programme ins Gespräch zu kommen. Hier sollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, Politik zu verstehen, Unterschiede in den Parteiprogrammen zu erkennen und Wahlversprechen von Politiker*innen zu hinterfragen.

Gerade die Kommunalwahlen sind aus Sicht von Michaela Leyendecker, Sprecherin des Weseler Stadtjugendrings, geeignet, junge Menschen an das Thema Politik heranzuführen. "Was im Rat entschieden wird, passiert direkt vor Ort und kann mit seinen Folgen oft unmittelbar erlebt werden", meint sie. Silke Villbrandt, beim SJR als Koordinatorin für die U16-Wahl im Einsatz, ergänzt hierzu: ">>Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, ihre Lebensumwelt eigenständig und aktiv mitzugestalten und ihre Ideen mit einzubringen und die dafür erforderlichen Informationen kinder-und jugendgerecht zu erhalten<< - das sagt schon die UN-Kinderrechtskonvenion. Kinder und Jugendliche, die früh mitentscheiden dürfen, wissen diese Verantwortung auch zu nutzen."

Silke Villbrandt ist Ansprechpartnerin für alle, die Interesse an der U16-Wahl in Wesel haben. Sei es als Wahllokal oder als Impulsgeber*in für vorbereitende Veranstaltungen.

Hier die Kontaktdaten:

Ev. Kirchenkreis Wesel

Jugendreferat

Korbmacherstraße 12 - 14

46483 Wesel

Telefon: 0281 31 92 91 07

Mobil: 0170 4 84 38 21

E-Mail: Silke.Villbrandt@kirchenkreis-wesel.net

Weitere Infos zur U16-Wahl findet sich hier beim Landesjugendring.