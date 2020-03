Die besondere Verantwortung für die Versorgung der Bürger lässt die Stadtwerke Wesel zu umfassenden Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter greifen. Durch die Versorgung mit Trinkwasser, Strom, Gas und Wärme, tragen die Stadtwerke Wesel gegenüber der Bevölkerung eine besondere Verantwortung. Deshalb gelten für die Mitarbeiter auch konkrete Vorsichtsmaßnahmen angesichts der aktuellen Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona-virus).

Die Stadtwerke Wesel leiten eine Reihe von Maßnahmen ein, um den Schutz der Mitarbeiter und die damit verbundene Versorgungssicherheit für die Bürger in Wesel zu gewährleisten.

Kein persönlicher Kundenkontakt

So bleiben der Empfang zur Hauptverwaltung an der Emmericher Straße und das Kunden-Center in der in der Hauptstelle der Niederrheinische Sparkasse Rhein Lippe für den allgemeinen Publikumsverkehr ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.

Entstörungsdienst bleibe erhalten

Die Maßnahmen beziehen sich auf den persönlichen Kundenkontakt. Telefonisch, postalisch oder per E-Mail stehen die Mitarbeiter weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Auch der Entstörungsdienst werde selbstverständlich aufrechterhalten.

Die Stadtwerke Wesel bitten ihre Kunden um Verständnis.

Alle Maßnahmen seien letztendlich ergriffen worden, um der Gesundheit und der Versorgung der Menschen in Wesel und Umgebung zu dienen.

Kontakt

Telefonnummern:

Zentrale: 0281/9660-0

Verbrauchsabrechnung: 0281/9660-199

Vertrieb: 0281/9660-196

E-Mail: sww@stadtwerke-wesel.de