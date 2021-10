Bei Sondierungsarbeiten in der Nähe der Frankfurter Straße wurde eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung dieser Bombe findet heute, Montag, 18. Oktober 2021, gegen 14 Uhr, statt.

Aus Sicherheitsgründen werden alle Anwohner und Personen in einem Radius von 250 Metern um die Bombenfundstelle (innerer Ring im mitgeschickten Plan) aufgefordert, die Wohnung bzw. Geschäftsräume an diesem Tag von spätestens 13:30 Uhr bis voraussichtlich 15:00 Uhr zu verlassen und sich außerhalb des erweiterten Sicherheitsbereiches (äußerer Ring im mitgeschickten Plan) aufzuhalten. Firmen und Anwohner werden rechtzeitig in einem Flugblatt über Einzelheiten informiert.

Alle Personen, die sich im Radius zwischen 250 Metern und 500 Metern um den Fundort befinden (äußerer Ring), werden aufgefordert, für die Dauer der Entschärfung geschlossene Räume aufzusuchen oder sich außerhalb dieses Radius aufzuhalten. Der Sicherheitsbereich wird von der Polizei überwacht.

Bürger*innen werden gebeten, ihre Nachbarn (insbesondere ältere, kranke, gehörlose, blinde, behinderte und nicht deutschsprechende Personen) zu informieren. Die Stadt Wesel bittet, diese Hinweise und Verhaltensregeln zur eigenen Sicherheit zu beachten.

Von der Evakuierung (innerer Ring) sind 4 Personen betroffen. Insgesamt leben 72 Menschen bis 500 Meter (äußerer Ring) um den Fundort.

Bettlägerige Personen in der Evakuierungszone (innerer Kreis) werden gebeten, sich ab sofort unter der Rufnummer 0281/203-2551 zu melden.

Straßensperrungen / eingeschränkter Bahnverkehr

Für die Dauer der Entschärfung wird unter anderem die Frankfurter Straße in dem entsprechenden Bereich gesperrt. Auch der Bahnverkehr ist von der Entschärfung betroffen. Hierdurch kann es zu Beeinträchtigungen in dem Zeitraum kommen.

Weitere Informationen können auch unter www.wesel.de abgerufen werden.

Das Ende der Entschärfung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst wird durch einen Sirenendauerton von einer Minute Länge signalisiert. Danach können Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen bzw. Geschäftsräume wieder aufsuchen.

Allgemeine Auskünfte können unter den Telefonnummer 0281/203-2313 oder 0281/203-2551 sowie unter www.wesel.de abgerufen werden.