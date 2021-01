Die Diagnose Krebs ist für Betroffene immer ein Schlag und verursacht Ängste – auch bzw. ganz besonders jetzt während der Pandemie! Das Tumorzentrum Wesel (TZW) nimmt deshalb diesen Tag zum Anlass, um onkologische Erkrankungen wieder einmal in den öffentlichen Fokus zu rücken.

Es möchte aufzeigen, welch breites Leistungsspektrum an modernen und innovativen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten für die Bevölkerung in und um die Stadt Wesel am hiesigen Gesundheitscampus zur Verfügung steht, beziehungsweise wo das TZW für Betroffene im Internet entsprechende Hilfe bereit gestellt hat (www.themakrebs.de).

Thema "Krebs" Beachtung schenken

In Deutschland erkranken jährlich rund eine halbe Million Menschen neu an Krebs. Die Erkrankung verändert sowohl im akuten, als auch im chronischen Stadium das gesamte Leben. Durch die Pandemie jedoch scheinen onkologische Erkrankungen momentan komplett aus dem Fokus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Umso wichtiger ist es, dass dem Thema "Krebs" am Weltkrebstag (4. Februar) Beachtung geschenkt wird.

Unter dem Motto „Ich bin und ich werde“ mahnen 2021 WHO und Deutsche Krebshilfe zum Nachdenken. Und zwar nicht nur Institutionen und Organisationen, sondern auch jeden Einzelnen. Es gilt sich die Frage zu stellen: Wer bin ich und was werde ich tun zur Bekämpfung von Krebs?

Anlaufstelle für Erkrankte in Wesel

"Das Tumorzentrum Wesel (TZW) kann diese Fragen klar und eindeutig beantworten: Es ist im Kreis Wesel die erste Anlaufstelle für Erkrankte und zugleich kompetenter und verlässlicher Behandlungspartner für niedergelassene Mediziner.", heißt es seitens des TZW.

Zudem stehen die zertifizierten Fachzentren des TZW – das Brustkrebszentrum, das Gynäkologische Krebszentrum, das Darmkrebszentrum sowie das Onkologische Zentrum - für modernste medizinische Behandlung von unterschiedlichen Krebserkrankungen, aber auch für professionelle Aufklärung, Früherkennung und Zweitmeinung.

„Krebs in Expertenhänden“ - wohnortnah

Unter dem Leitmotiv „Krebs in Expertenhänden“ kümmern sich Dutzende Fachkräfte im Netzwerk um das Wohl der Patienten sowie um deren Angehörige. Zudem können die Krebsexperten neben ihrem umfangreichen Fachwissen auch auf moderne und innovative Medizintechnik am Gesundheitscampus (Schermbecker Landstraße in Wesel), sowie auf eine bewährte Kooperation mit der Uniklinik Essen in Sachen personalisierter Medizin zurückgreifen. So kann Erkrankten wohnortnah eine beste Rundum-Versorgung geboten werden in allen Phasen der Erkrankung - von der Verdachts-Diagnose, über die umfassende Therapie, und wenn unumgänglich, bis hin zur palliativen Begleitung.

Diese in der Region einzigartigen Gegebenheiten sind vor allem vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung von Bedeutung. Eine kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen ist zu verzeichnen! Fast alle Krebsarten treten bei älteren Menschen deutlich vermehrt auf als bei Jüngeren. Umso wichtiger ist es also für erkrankte Senioren, versierte Fachärzte vor Ort zu haben, die empathisch ganz besonders jetzt in der Pandemie, wo die Verunsicherung groß ist, die Richtung vorgeben.

Lebenserwartung der Betroffenen

„Eine positive Nachricht ist übrigens, dass die Lebenserwartung der Betroffenen in den letzten Jahren dank wissenschaftlicher Fortschritte stark angestiegen ist“, so Dr. Wolfram Kalitschke, „Die individualisierte Therapie ermöglicht sogar chronische langjährige Verläufe“, betont der Leiter des Onkologischen Zentrums Wesel, das "als einziges am rechten Niederrhein ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO) nachweisen kann.", heißt es weiter in der Presseinfo.

Digitale Messe "Onkologica"

Aktuelle moderne diagnostische und therapeutische Möglichkeiten zeigt das Tumorzentrum Wesel auch in seiner digitalen Messe "Onkologica" auf. Unter: www.themakrebs.de können Interessierte sich anonym rund um die Uhr umfangreich informieren.

"Anlässlich des Weltkrebstages wurde die "Onkologica" wieder inhaltlich aktualisiert und erweitert. Ein Besuch dieser Messe lohnt sich also auf jeden Fall.", heißt es seitens des Tumorzentrums Wesel.