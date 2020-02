Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Wesel für das Schuljahr2020/21 finden Montag, 17. Februar, und Dienstag, 18. Februar, von 8 bis 18 Uhr, sowie Mittwoch, 19. Februar, von 8 bis 12 Uhr, in den weiterführenden Schulen statt.



Zur Anmeldung sind das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde, das letzte Zeugnis (Halbjahreszeugnis der Klasse 4) und der von der Grundschule ausgehändigte Anmeldeschein mitzubringen.

Für Rückfragen stehen die Schulen und das Team „Schule und Sport“ der Stadt Wesel im Rathaus, Klever-Tor-Platz 1, unter den Telefonnummern0281/203-2529 und 203-2240 zur Verfügung. Weitere Informationen können auch im Internet unter www.wesel.de im Bereich Bildung unter dem Punkt Schulen abgerufen werden.