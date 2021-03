Langsam macht uns wütend, dass wir dieses kleine Virus nicht bezwingen können. Aber nicht nur Vieren verbreiten sich, sondern auch moralische Meinungen. Es kommt also auf die Bürgerinnen und Bürgern an, wie sie mit der Situation umgehen. Über die Hälfte hält sich an die AHA-Regeln, wie Umfragewerten zu entnehmen ist.

Der Bund und Länder Corona-Gipfel hat zum wiederholten Mal getagt. Herausgekommen ist ein nach Inzidenzwerten orientierter durchdachter Wie-Plan mit einer Notbremse. Dennoch wurde sich einer Normalität nicht genähert.

Der Lockdown wird grundsätzlich bis Ende März verlängert mit je nach Infektionslage moderaten Öffnungsmöglichkeiten. Der Focus liegt verstärkt auf Impfen, Testen und Einhaltung der AHA-Regeln. Auf touristische Reisen soll möglichst verzichtet werden. Dabei ist die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefordert.

Wie-Plan

(Kurzfassung)

Seit 1. März 2021 Schulen, Kitas, Friseure

Ab 8. März 2021 Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte

 Bei einem Inzidenzwert unter 35

 Treffen mit max. 10 Personen von max. 3 Haushalten

 Bei einem Inzidenzwert unter 50

 Museen, Zoos, botanische Gärten

 kontaktfreier Außensport bei max. 10 Personen

 Einzelhandel ein Kunde pro 10 bzw. 20 qm

 Bei einem Inzidenzwert unter 100

 Treffen mit max. 5 Personen von max. 2 Haushalten

 Bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 100

 kontaktfreier Außensport bei max. 5 Personen aus Haushalten (bzw. 20 Kinder)

 Einzelhandel ein Kunde pro 40 qm, mit Terminbuchung

 Museen, Zoos, botanische Gärten mit Terminbuchung

Ab 22. März 2021 Bei einem Inzidenzwert unter 50

 Außengastronomie

 Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos

 kontaktfreier Sport innen, Kontaktsport außen

 Bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 100ist jeweils ein

 tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest erforderlich

 Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos

 kontaktfreier Sport innen, Kontaktsport außen

 Außengastronomie mit Terminbuchung

Ab 5. April 2021 Bei einem Inzidentwert unter 50

 Kontaktsport innen

 Freizeitveranstaltungen außen bei max. 50 Teilnehmenden

 Bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 100

 kontaktfreier Sport innen, Kontaktsport außen

 Einzelhandel ein Kunde pro 10 bzw. 20 qm

Die Corona-Maßnahmen der Bundesländer sind zu beachten. Bei nicht stabilen Inzidenzen können Änderungen erfolgen.