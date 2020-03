In Zeiten von Corona müssen viele Menschen mit weniger Geld zurechtkommen, weil Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zunehmen. Das Hilfspaket der Bundesregierung verspricht zwar einen Aufschub. Dennoch sollten Sie jetzt genau planen, wofür Sie Geld ausgeben – sonst staut sich schnell zu viel auf.

Das Wichtigste in Kürze:

Miete, Kredite, Versicherungen und Energieversorgung – die Bundesregierung gibt mit einem großen Hilfspaket Verbrauchern die Möglichkeit, Ausgaben auf später zu verschieben.

Das kann aber schnell dafür sorgen, dass sich nach der Corona-Zeit ein größerer Berg von Zahlungspflichten aufgetürmt hat.

Auch bei anderen Verträgen wie z.B. der Altersvorsorge gilt: nicht übereilt aussetzen oder gar kündigen!

Auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW finden Sie dazu ausführliche Informationen, wie zum Beispiel:

Zuerst erledigen: Hilfen rechtzeitig beantragen

Als nächstes klären: Welche Zahlungen haben Vorrang?

Was bietet mir das Hilfspaket, wenn ich meinen Kredit oder meine Versicherung nicht mehr bezahlen kann?

Was bietet mir das Hilfspaket, wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann?

Werden mir Strom, Gas, Wasser, Telefon oder Internet abgestellt, wenn ich nicht mehr bezahlen kann?

Wichtige Verträge für die Altersvorsorge nicht übereilt kündigen

Statt Kündigung: Was Beitragsfreistellung, Stunden und ruhend Stellen bedeuten.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern, haben auch wir unsere Beratungsstelle in Wesel bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.

Natürlich sind wir aber weiterhin für Sie da , und zwar telefonisch unter 0281/47368401, per Fax unter 0281/47368408 oder per Email über unser Kontaktformular unter www.verbraucherzentrale.nrw/wesel. Selbstverständlich können Sie uns Ihre Anfragen auch gerne per Post übermitteln. Wir melden uns dann bei Ihnen, wenn Sie uns eine Telefonnummer oder auch E-Mailadresse mitteilen.