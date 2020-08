Last-Minute-Orientierung bietet die Westfälische Hochschule an. Die "Virtuellen Infotage" finden kurz vor dem bundesweiten Bewerbungsschluss für die zulassungsbeschränkten Studiengänge (NC-Studiengänge) statt, der in diesem Jahr wegen der Corona-Epidemie erst am 20. August ist. Studieninteressierte können sich dann auf den virtuellen Studienorientierungstagen vom 17. bis zum 20. August über das Studienangebot der Westfälischen Hochschule informieren und individuell beraten lassen.

Im Netz präsentieren sich unter www.w-hs.de/virtuelle-messe die 27 Bachelor-Studiengänge aller drei Standorte Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen der Westfälischen Hochschule. Da die bundesweite Bewerbungsfrist für die zulassungsbeschränkten NC-Studiengänge am 20. August endet, bietet die virtuelle Entdeckungstour gerade für Unentschlossene noch einmal die Möglichkeit einer Last-Minute-Orientierung, -Beratung oder auch-Klärung offener Fragen rund um das Thema Studium.

Videos, Präsentationen, Chats

Das geschieht durch Videos, die die jeweiligen Studieninhalte und Berufsperspektiven erläutern, außerdem durch Präsentationen, Flyer und Infos zu Studieninhalten. In einem virtuellen Hörsaal werden Live-Informationen zu Studiengängen, zur Studienorientierung, zur Bewerbung und zum Studienstart vorgetragen.

Per Chat stehen Lehrende und Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Neben den Studiengängen sind auch zentrale Einrichtungen der Hochschule mit Videovorträgen und Live-Beratungsmöglichkeiten vertreten: die zentrale Studienberatung, das Studierendensekretariat, die Talentförderung, die Einstiegsakademie sowie das Sprachenzentrum und das „International Office“.

Servicezentrum „Duales Studium“

Das Servicezentrum „Duales Studium“ stellt die Studienmöglichkeiten in den 17 Studiengängen der Hochschule vor, die mit einer betrieblichen Berufsausbildung oder einer parallelen Berufstätigkeit kombiniert werden können. Das akademische Förderungswerk berät zu studentischem Wohnen und der finanziellen Förderung durch Bafög.

Ohne Anmeldung

Der Besuch der virtuellen Studienorientierungstage ist ohne Anmeldung möglich. Alle Details zum Zugang und zum Programm finden sich unter: www.w-hs.de/virtuelle-messe