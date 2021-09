Der diesjährige BH-Tag, den Chefärztin Dr. med. Daniela Rezek am 4. Oktober in Anlehnung an den amerikanischen Bra-Day ausrichtet, ermöglicht zwanzig an Brustkrebs erkrankten Frauen zum einen den Erfahrungsaustausch, zum anderen liefert er qualifizierte Informationen und wertvollen kreativen Input von Spezialist/innen zu unterschiedlichen Themen.

Frauen, die Brustkrebs haben oder hatten, nutzen erfahrungsgemäß wissenshungrig jede Gelegenheit der Aufklärung und Information rund um ihre onkologische Erkrankung. Dr. med. Daniela Rezek bietet deshalb am 4. Oktober von 16 bis 19 Uhr unter dem Leitmotiv „Körbchen mit gesundheitlichem Mehrwert“ mit einem BH-Tag ein entsprechendes Forum. „Hier geht es nicht nur darum, dass der Inhalt der Cups gesund und wohlgeformt gefüllt ist, sondern auch um das Langzeitmanagement von Therapienebenwirkungen jedweder Art“, erläutert die Leiterin des zertifizierten Brustkrebszentrums am Evangelischen Krankenhaus Wesel die Intention des Aktionstages, der mittlerweile weltweit etabliert ist. Wohlfühl-Faktor und gutes Körpergefühl stehen dabei für die Senologin klar im Vordergrund.

„Die Patientinnen sollen an diesem Nachmittag innovative Möglichkeiten der ästhetisch-chirurgischen Rekonstruktion, unterstützende medizinische Maßnahmen, ergänzende Angebote wie Akupunktur gegen Gelenkschmerzen oder medizinische Ernährungstipps vom Profi kennen lernen“, so die Chefärztin. Oberärztin Isabelle Gourdin, Orthopäde Patrick Wilbertz und Strahlentherapeut Maher Qweider informieren mit entsprechenden Wortbeiträgen. „Aber vor allem sollen die Teilnehmerinnen beim „Pink-Chill-Out“ Spaß haben, Freude tanken und Selbstbewusstsein auf- bzw. ausbauen“. Die Präsentation von schicken Dessous und raffinierter Bademode sowie einer medizinischen Kosmetiklinie mit Produkten nur für diese Zielgruppe garantieren den Erfolg dieses Programmpunktes.

Das detaillierte Programm finden interessierte Frauen unter brustkrebszentrumwesel.de.

Damit die Sicherheit vor einer Coronainfektion und die Privatsphäre während des Bra-Days im geschützten Raum gewährleistet werden können, ist die Anzahl der Teilnehmerinnen auf zwanzig Frauen limitiert.

Eine verbindliche Anmeldung vorab ist unbedingt erforderlich unter Telefon (02 81) 106 25 50.