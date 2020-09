Ab sofort läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2020, auch für Wesel. Der Fahrradclub ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wieder hunderttausende Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten.

Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen.

Wer Wesel bewerten möchte, findet den Link zur Umfrage auf der städtischen Internetseite: www.wesel.de. Die Abstimmung läuft bis 30. November 2020.

Beim letzten Fahrradklimatest (2018) erreichte die Stadt Wesel erneut einen Platz unter den ersten Fünf in der Kategorie der Städte mit einer Einwohnergröße zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern.

Stadt investiert in Radverkehr

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hofft, dass erneut zahlreiche Bürger teilnehmen. „Seit Jahrzehnten investiert die Stadt in den Radverkehr. Für viele Menschen in Wesel gehört der Drahtesel zum Alltag. Inzwischen liegt der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen bei 28 Prozent. Damit gehören wir bundesweit zur Spitze“, sagt die Bürgermeisterin.

Zudem kommen viele Menschen aus ganz Deutschland, um am Niederrhein Urlaub zu machen und dabei Fahrrad zu fahren. Die Landschaft und das gute Wegenetz laden ein, Wesel und den Niederrhein mit dem Fahrrad zu erkunden.

Jetzt geht es um die Frage

Macht Radfahren in Wesel Spaß oder Stress? Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt.

170.000 Bürger haben sich 2018 bundesweit an der Umfrage beteiligt – 40 Prozent mehr als 2016. Sie haben 683 Städte und Gemeinden bewertet (2016: 539).