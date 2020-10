Die Kolpingsfamilie Wesel und der Kolpinghaus-Gesellenhaus e.V. richten gemeinsam eine Handy-Sammelaktion und ein „Handy-Aktions-Café“ aus. Die Aktion beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 150 Uhr im Kolpinghaus. Dort werden die Mobiltelefone gesammelt und ein Vortrag mit dem Titel„Das kleine 1x1 meines Smartphones“ über die grundsätzliche Nutzung von Mobiltelefonen gehalten.

Der Vortrag, der jeweils um 15:30 Uhr und um 16:30 Uhr stattfindet, richtet sich in erster Linie an die

ältere Generation. Die junge Generation ist ebenfalls herzlich willkommen.Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln für Gaststätten statt.

Wer am 17. Oktober keine Gelegenheit hat, sein Handy abzugeben, kann das während der Öffnungszeiten

der Gastronomie des Kolpinghauses gerne in den Folgetagen nachholen.

In den Kirchen von St. Nikolaus werden für die nächsten Wochen ebenfalls Sammelbehältnisse für alte Smartphones aufgestellt.Die gespendeten Handys werden dann über das Int. Katholische Missionswerk zur Wiederverwendung aufbereitet oder hochwertig recycelt. Jedes abgegebene Gerät schont Ressourcen, schützt das Klima und unterstützt Umweltprojekte.