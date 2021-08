Die niedrige Corona-Inzidenzlage erlaubt im August ein persönliches Treffen im Mamma-Café, dem Männerstammtisch und der Kunsttherapie, alles Veranstaltungen des Brustzentrums am Marien-Hospital.

Viele von uns haben sich danach gesehnt, nach persönlichen Treffen und Austausch statt Telefonaten und Online-Veranstaltungen. Die niedrigen Corona-Zahlen machen es jetzt möglich drei Veranstaltungen des Brustzentrums am Marien-Hospital Wesel face to face stattfinden zu lassen. Dafür gelten die drei G`s: also getestet, genesen oder geimpft sowie die aktuellen Corona-Hygieneregeln. Um genügend Abstand zu halten ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlichunter Tel. 0281/1041550 oder 0281/10461262.

Am 19. August von 16.30 bis 18 Uhr beginnen wir mit dem Mamma-Café, unserem Nachsorge-Café für Frauen mit Brustkrebs. Thema der Veranstaltung sind die Neuigkeiten vom Senologie-Kongress 2021, Referent ist Chefarzt Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi. Es besteht zudem die Möglichkeit den neuen Chefarzt vom Brustzentrum am MHW in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Auch Partner von betroffenen Frauen und Interessierte sind willkommen.

Zur heilenden Unterstützung bei Krebs kann Kunsttherapie sehr hilfreich sein. Deshalb findet am 24. August von 16.30 bis 18.30 Uhr unsere Kunsttherapie mit Kunsttherapeutin Annette Haßelmann statt. Das Thema lautet: „Alles ist Veränderung!- Gestaltung von Veränderungsbildern aus bestehenden Drucken“. Künstlerische Fähigkeiten oder Vorerfahrungen sind nicht erforderlich.

Am 24. August von 19 bis 21 Uhr bieten CA Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi und Diplom-Psychologe Udo Wächter den Männerstammtisch an, ein Treffen für Partner von Frauen mit Brustkrebs. Der intime Kreis bietet einen Austausch über Details medizinischer Behandlungsmaßnahmen an sowie über Ängste der Frauen, eigener Betroffenheit und Wege damit zurechtzukommen.

Alle Veranstaltungen finden im Konferenzraum in der 2. Etage im Haus der Gesundheit, Pastor-Janßen Straße 2 statt.