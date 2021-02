Die Auszubildende der Stadt Wesel, Julia Müller, hat in einer Projektarbeit den Informationsflyer der Stadt Wesel „Zahlen, Daten, Fakten 2020“ aktualisiert. Der kompakte Flyer informiert in Stichpunkten unter anderem über die Geschichte der Stadt Wesel, Wirtschaftsdaten, Verkehr, Gesundheitswesen oder Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Wesel.

Der Flyer ist ab sofort kostenlos im Rathaus der Stadt Wesel (auf dem Flur vor dem Büro der Bürgermeisterin – Raum 104, Klever-Tor-Platz 1 in Wesel) sowie in der Stadtinformation (Großer Markt 11 in Wesel – voraussichtlich am 8. März 2021 nach dem „Lockdown“) erhältlich.

Zudem kann er auf der städtischen Internetseite unter: www.wesel.de heruntergeladen werden.

Stadt Wesel besser kennen lernen

Für Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hat der Flyer viele Vorteile: „Durch die Arbeit am Flyer lernen die Auszubildenden die Stadt Wesel besser kennen. Der Flyer selbst fasst alle wichtigen Daten in einer kurzen und übersichtlichen Form zusammen.“

Auch Bürger, die neu nach Wesel ziehen, erhalten den Flyer in der städtischen „Neubürgertüte“. Die Projektarbeit wird auch in den kommenden Jahren von anderen Auszubildenden fortgeführt.