Wer dem Alltag entfliehen möchte, nach neuen Inspirationen sucht oder einfach nur den „Big appetite for life“ spüren will, sollte in den nächsten Jahren Kolumbien bzw. Bogota auf seinem Reiseplan stehen haben.

Kolumbien ist ein außergewöhnliches Land. Umgeben vom Pazifik, dem karibischen Meer, den Anden und dem Amazonas bietet es mehr, als man sich vorstellen kann. Traumhafte Landschaften, eine Flora- und Faunawelt die fast einzigartig in der Welt ist. Eine vom Kolonialismus geprägte Architektur, kulina-rische Genüsse, eine weltbekannte Graffitikultur und urbane Metropolen, wie Bogota, die auf 2600 Meter Meereshöhe gelegene Hauptstadt von Kolumbien.

Bogota ist mit ca. 8 Millionen Einwohner eine der am schnellst wachsenden Metropolen Südamerikas. Es ist eine urbane Region, die für jeden Tagesplan Optionen bietet.Jeder Tag in dieser Stadt ist ein Abenteuer. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken, sei es die Vielfalt der Museen, die Kaffee-kultur, die Architektur, die Graffiti Art in allen Straßen oder dem Graffiti District, die kulturellen Events, die vielen komplett unterschiedlichen Stadtteilen oder das farbenfrohe Leben auf der Straße. Überall spürt und hört man den Rhythmus von Lateinamerika.

Wer in Kolumbien war, weiß warum es den Spruch gibt „ En Colombia todos es posible“. Man begegnet durchweg freundliche und netten Menschen, die einem sehr schnell das Gefühl vermitteln, dass die Basics, das Wichtigste im Leben sind und wir die kleinen Dinge im Leben genießen sollten!