An dem ersten Septemberwochenende (2. - 5. September) fand das Bulli Summer Festival in Wesel statt. (Ich habe jetzt erst die Foto-Erlaubnis, daher kommt der Bericht so "spät".)

Rund um den Auesee versammelten sich VW-Bus-Fans aus ganz Europa.

hochgeladen von Nina Benninghoff

Am Sonntag machte ich mich auf den Weg dort hin. Bereits unterwegs kamen mir immer wieder Bullis entgegen, die einem schon das ein oder andere "Oh" und "Wow" entlockten.

Die Parkplatzgebühr von 5 Euro für den ganzen Tag war mehr als in Ordnung, wenn man mal bedenkt, dass man in manchen Städten ja schon einen Euro für eine halbe Stunde Parken bezahlt.

Der Zutritt zum Festivalgelände war kostenlos und unter der "3G Vorrausetzung.

Und dann: Bullis soweit das Auge reichte:

Der Auesee war auch wirklich eine megatolle Location. Die allermeisten Bulli-Fans haben sich das gesamte Wochenende dort einquartiert und am See gecampt. So waren sie als Teil des Festivals mittendrin unter gleichgesinnten Menschen und hatten den Strand direkt vor der Schiebetür.

Man konnte sich einen Stellplatz mieten. Egal ob für den VW Bulli, einen Wohnwagen oder ein Zelt.

Reichlich Programm gab es auch an dem Wochenende natürlich auch. So zum Beispiel Workshops und Mitmachaktionen wie Schlüsselanhänger knoten, Traumfänger herstellen, Campinggeschirr bemalen oder Batiken.

Nicht nur die ganzen Bullis luden zu tollen Fotos ein, sondern auch ein "Foto-Point" wie dieser:

Live Musik auf der Bühne, leckeres Essen und kalte Getränke machten das Summer Feeling komplett.

Die Bulli Fan Artikel luden den ein oder anderen zu einem wahren "Shopping-Rausch" ein.

Man kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. So viele verschiedene Bullis und wie liebevoll diese von innen ausgebaut und auch dekoriert waren.

Ein wirklich tolles Festival. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Also, lieber mit dem Bulli zum Strand als mit dem Porsche zur Arbeit.

Das Bullifestival 2022 findet vom 1. - 4. September am Auesee in Wesel statt.