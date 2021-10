einmal wieder raus....

doch spontan eine Unterkunft an der Schlei zu finden

schien mir fast nicht möglich.

Meine Nachfrage bei den Jugendherbergen ergab Kurioses

Neben den regulären Übernachtungskosten (33 € Ü/F) verlangt der

Landesverband ein Plus von 5,50 € für Reisende ü/60!

Das "Schöne" ist, die Jugendherbergen in dieser Region sind noch "old school" :

GemeinschaftsDusche und WC auf'm Gang :-(

Das war mir dann doch zu teuer.

Schließlich fand ich etwas auf einem alten Dreiseiten Bauernhof in Ulsnis.

Zwar abgelegen, aber ruhig wenn ein Auto vorhanden ist....

Das Wetter spielte mit, und so war es ein wunderschöner Kurzurlaub.

Bilder aus Kappeln, Eckernförde, Arnis und Laboe.