Die beiden originalen Fluss-Markierungstonnen vor dem Museum verkünden es bereits! Unsere neue Sonderausstellung startet! Das Deichdorfmuseum Bislich zeigt vom 10.04.2022 [ab 16.00 Uhr] - 25.09.2022 die Ausstellung "Fährgeschichten vor 1800". Eine Ausstellung in Koorperation mit der Historischen Vereinigung Wesel. Von was handelt sie? Rheinfähren waren früher die Knotenpunkte bedeutender Fernwege. So verlief über die Fähre zwischen Wesel-Bislich und Xanten-Beek für viele Jahre der Landweg zwischen Münster und Antwerpen. Die Ausstellung stellt Geschichten, aber auch Wissenswertes zur Lage, zu Wegen und zu Fährtechniken aus vielen Jahrhunderten Fährbetrieb an diesem besonderen Haltepunkt bei Bislich vor. Hierbei stellen wir Geschichten von der Zeit Otto des I, (ja - der war auch da!) bis hin zur Mitte des 18. Jahrhunderts vor. So sehen Sie zum Beispiel das Modell einer Gierseilfähre (ein herzlicher Dank an das Rheinmuseum in Emmerich!), wie sie mit ihrer eigenwilligen Technik auch zwischen Bislich und Beek beide Rheinseiten verband. "Verschifft" wurde aber auch viel Alltagskeramik, die sich unter anderem in den Niederlanden großer Beliebtheit erfreute (hier ein herzlicher Dank an das Grafschafter Museum in Moers für ihre Leihgaben). Also? Wiedermal ein fantastischer Grund, sich unser Museum anzusehen! Und bringen Sie gegebenenfalls Kinder oder Enkel gerne mit...