Befinden wir uns an einem Wendepunkt? Ist alles nur noch schlecht oder gibt es erste Anzeichen von Besserung? Wie auch immer: WeselMarketing versucht's mit einer Aktion, die Hoffnung und Helligkeit verbreiten soll.

Jedenfalls haben sich die kreativen Köpfe in den Büros des städtischen Marketing eine neue Aktion einfallen lassen. Und Worte, die miese Coronagedanken vertreiben sollen: "Wesel ist schön und voller Optimismus. Auch in herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell erleben", heißt es in der Pressemitteilung. Diese Aktion, "an der sich Jede und Jeder beteiligen kann", erinnert ein wenig an die Grundidee des Projekts "Leben in Wesel" von Hobbyfilmer und Weselfreund Winn Rüth im Jahr 2016. Genau wie jenes wolle man "ein Sammelbecken freudiger Eindrücke schaffen.

Schon beim Lesen gegen die Gedanken auf Wanderschaft: "Dabei geht es um schöne Dinge, die man in der Hansestadt erleben kann. Es geht um Plätze, die man gerne besucht und die helfen, neue Energie zu tanken. Eine besondere Rolle spielen wichtige Menschen, mit denen wir gerne Zeit verbringen. Umso mehr, wenn sich die Lage wieder entspannt", steht in der Mitteilung zu lesen.

Die technischen Anforderungen liegen voll im SocialMedia-Trend: Die Teilnehmerinnen sollen ein maximal 90-sekündiges Video drehen, in dem es um die genannten Inhalte geht. Alternativ kann auch ein Text mit maximal 200 Zeichen erstellt werden. Das Video bzw. den Text sind anschließend n

per E-Mail an niels.ebling@weselmarketing.de zu schicken.

Mit einer aktiven Teilnahme öffnet man sich selber auch die Tür zum Internet, denn ausgewählte Beiträge veröffentlicht WeselMarketing auf der Internetseite www.wesel-tourismus.de und auf seinen SocialMedia-Kanälen (Facebook und Instagram). Achtung: Was gefunden werden soll (auch von Auswärtiugen), muss mit einem passenden Stichwort versehen werden: "Die einfachste Möglichkeit der Teilnahme ist, eigenen Beiträge in den Sozialen Medien, die zum Thema passen, das Hashtag #schoeneslebenweseleben hinzuzufügen.

Ein Anspruch auf Veröffentlichung der eingereichten Beiträge besteht nicht. WeselMarketing behält sich vor, Beiträge zu kürzen und redaktionell anzupassen.

Nun denn, liebe kreative Wesel-Fans: Lasst Eure kreativen Ideen routieren und reichert das coronaresistente Sammelbecken mit Euern Lieblingeplätzen an. Ob's füt irgendwas gut ist? Schaden kann's jedenfalls nicht!