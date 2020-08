Vielleicht haben Sie diesen schönen Blick auf den Xantener Dom schon lange nicht mehr gesehen? - oder sogar noch nie? Dann bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit: am Wochenende 8. und 9. August 2020 müssen zumindest Autofahrer entweder über Rheinbrücken im Süden oder eben die in Rees ausweichen. Da ist es doch eine gute Idee, mal in Bislich vorbei zusehen! Im Deichdorfmuseum haben wir Samstag und Sonntag von jeweils 14.00-17.00 Uhr geöffnet und freuen uns auf Sie! Nur ca. 300m von diesem schönen Aussichtspunkt am Rhein finden Sie uns: Dorfstr. 24 in 46487 Wesel-Bislich. Eine Parkbucht ist vor der Haustür oder auf dem nahen Parkplatz der Alten Schule. Erwachsene zahlen 3,80 € Eintritt, Kinder- und Jugendliche haben freien Zutritt! Bei uns gibt es immer etwas zu sehen und an diesem Wochenende haben wir zudem Sternentag! Also: kommen Sie vorbei, erfahren Sie mehr über Hochwasser, Deichbau und Sternbilder oder schlendern Sie einfach durch unsere abwechslungsreichen Ausstellungsflächen