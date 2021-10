Seit dem 23. September 2021 zeigt das Stadtarchiv Wesel im LVR-Niederrheinmuseum Wesel und in der angegliederten städtischen Brisürenkasematte die Ausstellung „Stadt und Festung Wesel in Mittelalter und Neuzeit“. Das Rahmenprogramm zur Ausstellung startet am Mittwoch, 20. Oktober. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Zum Programm gehören unter anderem drei Vorträge zum Weseler Festungsbau. Den Start bildet am 20. Oktober 2021 ein Beitrag des bekannten Weseler Forschers Bernd von Blomberg über den infrastrukturellen Wandel der Stadt Wesel nach dem Kauf des Festungsgeländes im Jahr 1890. Zusätzlich werden durch die Kuratoren Führungen durch die Ausstellung des LVR-Niederrheinmuseum Wesel angeboten.

Ein besonderes Highlight des Rahmenprogramms ist eine Lesung mit anschließender Führung durch die Ausstellung speziell für Kinder und Jugendliche im Alter ab 8 Jahren. Sie findet statt am Sonntag, 24. Oktober, um 15 Uhr im LVR-Niederrheinmuseum in der Brisürenkasematte. Dabei wird die Geschichte der Festung Wesel kindgerecht aus Sicht der Raben Hugo, Heinrich, Gérard und Wilhelm mit viel Phantasie und einer Prise Humor erzählt. Die Geschichten der Raben stammen aus der Feder des Leiters des LVR-Niederrheinmuseums Wesel, Dr. Veit Veltzke. Kunsthistorikerin Dr. Barbara Rinn-Kupka liest die Geschichten der Raben vor. Anschließend erfolgt der Rundgang durch die Ausstellung.

Zum Rahmenprogramm der Ausstellung gehören auch Veranstaltungen, die über die Zitadellenmauern hinausführen. Peter Bruns, anerkannter und ausgezeichneter Forscher im Bereich der Archäologe, nimmt die Teilnehmer*innen seiner Exkursion am Samstag, 30. Oktober, ab 15 Uhr, mit zu den Relikten der Landwehren im Vorfeld Wesels.

Das Stadtarchiv Wesel bittet darum, sich im Vorfeld für die Programmpunkte anzumelden (Telefon: 0281/1645400, Mail: archiv@wesel.de). Sollten Restplätze vorhanden sein, werden diese vor Ort vergeben. Für alle Veranstaltungen gelten die bekannten „3G-Regeln“. Zudem ist (außer an festen Plätzen) eine medizinische Maske (sog. OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.

Rahmenprogramm / Veranstaltungskalender: