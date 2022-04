Sie bleiben in diesem Jahr Zuhause am Niederrhein? Oder sind hier über die Ostertage? Schlendern Sie und Ihre Kinder/Enkelkinder doch einfach mal bei uns vorbei! Natürlich können Sie auch einfach so vorbeikommen oder mit dem Rad. Unser Museum öffnet dank unserer für Sie/Euch engagierten Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler für Sie & Euch an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag 2022 jeweils zwischen 11.00 und 16:00 Uhr! Es gibt viel zu sehen und unsere Kreativecke für Kids wird dann auch wieder voll bestückt sein. Bei uns kann man erfahren wie so ein Rheindeich gebaut wurde und was es bedeutete, ein Deichgräf (ja - hier mit "ä"!) zu sein. Sie können Länge/Alter und ehemaliges Gewicht unseres Riesenwels bestaunen, an der Rheinverlaufskarte entdecken, wie die Bislicher Insel entstand und warum sie heute auf der anderen Rheinseite liegt und vieles mehr. Wir sind ein Museum für klein wie groß. Gerade für Kinder sehenswert auch unser Ausstellungsteil rheinische Vogelwelt (und Zufallsgäste der Region). Wir sind auch ein gutes Ziel für Tourenradler und Wandergruppen - selbst wenn sie nur aus zwei Personen bestehen. Sie finden uns nur ca. 500m vom Rheindeich entfernt an der Dorfstraße des wunderbaren Deichdorfes Bislich zwischen Wesel und Rees. Also? Rein ins Vergnügen! ... unsere großzügige Anlage mit schönem Innenhof bietet viel Auslauffläche.