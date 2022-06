Ja, Sie haben Recht: der Begriff Desksharing ist in diesem Fall ebenso irreführend wie übertrieben. Ist auch gar nicht nötig, ein Arbeitsplatz vorab zu buchen, es gibt genug davon im Weseler Pressehaus. Die gute Nachricht ist: Nach anderthalb Jahren astreinem Homeoffice kann ich tageweise in die Redaktion zurückkehren. Was ich jeweils am Montag auch gerne tun will.

"Kollegen finden, Bürokosten reduzieren, Zusammenarbeit verbessern, Wohlbefinden stärken." So oder ähnlich beginnen die Anbieter moderner Desk Sharing-Systeme ihre Werbetexte - auch "für motivierte Mitarbeiter und begeisterte Flächenverantwortliche". Fernab kruder Arbeitsweltrethorik habe ich persönlich ein ganz anderes Ziel: Ich möchte unseren Lesern ein Angebot machen! Sie sollen die Möglichkeit bekommen, an einem Vormittag in der Woche beim Weseler einen Ansprechpartner für redaktionelle Dinge zu finden.

Also: Voilà - da bin ich! Immer montags von 8 bis 12 Uhr sitze ich im Nordflügel des ersten Stockes im Pressehaus an der Doelenstraße. Der Einstieg am vergangenen Montag war eine echte Erfahrung nach langen Monaten einträchtiger Idylle im Privat-Wohnzimmer, ständig begleitet von den Rufen aufgeregter Austernfischer und dem Kaffeeduft aus der nahen Küche.

In Wesel-City geht's weniger romantisch zu: Im Pressehaus wird nach wie vor kräftig umgebaut. Hammer- und Bohrmaschinen-Geräusche kennzeichnen laufende Kernsanierung im Gebäude. Draußen ist in unregelmäßigen Abständen der liebliche Klang einer Pflastersäge zu hören. Das passiert natürlich für den guten Zweck, nämlich weil die Schmidtstraße neu gestaltet wird. Doch wenn Sie den Baustellenbereich zwischen Ritter- und Doelenstraße passiert haben, gelangen Sie in der Regel ohne weitere Hürden und Lärmbelästigungen in die Redaktion.

Klopfen oder schellen Sie gerne am Eingang (Tür links) bei Manuela Wichmann (die nette Frau im Erdgeschoss). Sie wird Ihnen den Weg in mein Büro weisen. Sollten Sie Fragen zu redaktionellen Inhalten haben oder mir einen Tipp geben wollen: Zwei Treppen hoch - Sie finden mich in meinem alten Büro (durch die Tür und dann links).

Allerdings kann ich Ihnen nicht bei allen Vorgängen behilflich sein. Für die Bereiche Werbung und Zustellung gibt es versierte Fachleute im Verlag. Sie finden die Ansprechpartner in der Navigation bei Lokalkompass oben auf diesen Seiten (Button "Anzeigen").

Weitere Ansprechpartner ...

Davide Malerba (der Mann für gewerbliche Anzeigen in Wesel und Hamminkeln) - Kontakt: davide.malerba@funkemedien.de

Jörg Hogekamp (Anzeigen in Dinslaken, Voerde, Hünxe) - Kontakt: joerg-hogekamp@funkemdien.de

Ralf Beyer (Anzeigen in Emmerich, Kleve, Rees) - Kontakt: ralf-aloys.beyer@funkemedien.de