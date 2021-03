Spaziergänge durch die Natur ohne "große Aufläufe"

sind ganz meins :-)

und so zog es mich bei schönstem Sonnenschein

ins Münsterland um ein wenig die Gegend zu erkunden.



Die Baumberge

Die Baumberge liegen im Kernmünsterland

zwischen den Städten Münster im Osten und Coesfeld im Westen.

Sie erreichen auf dem Westerberg 188,7 m ü. NHN

Der höchste Höhenzug des Münsterlandes wird auf

dem Gipfel vom Longinusturm gekrönt.

Der Longinusturm

Der Turm wurde vom Baumberge-Verein zwischen 1897 und 1900 errichtet.

Als Baumaterial diente Baumberger Kalksandstein,

der noch heute in nahen Steinbrüchen abgebaut wird.

Benannt ist der Longinusturm nach „Doktor Longinus“.

Hierbei handelte es sich um ein Pseudonym von Friedrich Westhoff,

einem Naturforscher in den Baumbergen, Begründer des Baumberge-Vereins

und Initiator zum Bau des Turms.

Nach seinem Tod im Alter von 39 Jahren, die er sich an einem Stacheldraht infolge einer Tetanusinfektion in den Baumbergen zugezogen hatte,

erhielt der Turm ihm zu Ehren den Namen Longinusturm.

Grundsteinlegung war am 19. September 1897,

seine Einweihung am 5. August 1900.

mehr Info's zum Turm findet Ihr hier

Wolbecker Tiergarten - ein Wald mit langer Geschichte

Der Wolbecker Tiergarten erstreckt sich über eine Fläche

von 288 Hektar im äußersten Südosten von Münster.

Der heutige Staatsforst wurde wahrscheinlich erstmals im 12. Jahrhundert

in einer bewaldeten Mark angelegt, damit ist er einer der ältesten Forste.

hier ein kleiner Wander-Übersichtsplan.

Über Eure Begleitung freue ich mich! :-)

Bleibt gesund!