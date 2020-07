Wesel ist ein gutes Pflaster für außergewöhnliche Entdeckungsreisen. Die Museen vor Ort sind beliebter Anlaufpunkt geschichts- und kulturinteressierter Me-schen. Die vielfältigen Stadt- und Themenführungen sind starke Angebote für Weselkenner und -neulinge. Jetzt haben sie zusätzlich die Gelegenheit, auf neue Art und Weise in die niederrheinische Hansestadt einzutauchen.



Möglich macht das eine digitale Stadtführung mit bisher acht ein- bis dreiminütigen Episoden, in denen jeweils eine Sehenswürdigkeit der Hansestadt im Mittelpunkt steht. Mit dabei sind die Innenstadtkirche Mariä Himmelfahrt, das Schilldenkmal, der Willibrordi-Dom, die Zitadelle, das Berliner Tor, die Historische Rathausfassade, der Klever-Tor-Fries und der Kornmarkt.

Spannende Eindrücke für die ganze Familie

Ergänzt wird das moderne Angebot von weiteren acht kurzen Videos, in denen zum einen Dr. Veit Veltzke, Leitung LVR-Niederrheinmuseum Wesel, die facettenreiche Ge-schichte der Hansestadt beleuchtet. Zum anderen bringt Dr. Barbara Rinn-Kupka, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Städtischen Museums Wesel, den Zuschauern in drei kurzweiligen Videoclips bedeutende historische Schätze der Stadt Wesel näher. Viele der Inhalte sind gezielt für Kinder und Jugendliche aufgearbeitet. So können Interessier-te vor dem heimischen Bildschirm einen Ausflug mit der ganzen Familie genießen.

Das gesamte Angebot ist auf der Internetseite www.wesel-tourismus.de abrufbar.