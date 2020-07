Auf der geschichtsträchtigen Strecke der ehemaligen Venloer Bahn, die als Teil des transkontinentalen Eisenbahnprojektes Paris-Hamburger-Bahn bereits 1874 eröffnet wurde und von Haltern über Wesel nach Venlo führte, verläuft die knapp sieben Kilometer lange Stammstrecke der Museumsbahn "Historischer Schienenverkehr Wesel e.V." (HSW). Heute nur noch Industriegleise genutzt, startet die kleine aber feine Bahn an der Weseler Rheinpromenade. Nach zehnminütiger Fahrt quer durch eine Wohnsiedlung wird nach 2,2km der Haltepunkt BYK-Chemie/Abelstraße erreicht. Entlang von Industriebauten und dem Geberit Sanitärkeramikwerk fädelt sich die Bahn in die DB-Strecke Emmerich-Oberhausen ein und erreicht nach weiteren fünf Minuten Fahrzeit den Bahnhof Wesel. Weiter geht es in östlicher Richtung vorbei an der Niederrheinhalle zum Haltepunkt Altes Wasserwerk. Hier besteht ein längerer Aufenthalt zur – in Corona-Zeiten leider nur von außen möglichen – Besichtigung dieses mit seinen alten Dampfmaschinen bedeutenden technischen Denkmals. Bis zur Entstation Hohe Mark sind es jetzt noch 1,7km, die der aus alten zweichsigen Donnerbüchsen aus den Jahren 1908 bis 1935 gebildete Zug in gemütlichen sieben Minuten Fahrzeit zurücklegt. Nach achtminütigem Aufenthalt zum Umsetzen der Lokomotive fährt der Stadt-Express zurück zur Rheinpromenade. Oder man nimmt den Zug zwei Stunden später und entschließt sich zu einem Spaziergang vorbei am Umspannwerk der RWE, das noch heute einen Gleisanschluß zum Transport von Großtransformatoren betreibt, an die Lippe. Hier wartet mit dem "Quertreiber" eine handbetriebene Gierseilfähre auf Fußgänger und Radfahrer.

Der nächste Fahrtag des HSW findet trotz der ausgefallenen PPP-Tage am Sonntag, den 2. August statt. Ab 10:55 pendelt die Bahn im Zweistundentakt zwischen den Endpunkten Rheinpromenade und Hohe Mark. Wie in allen Bussen und Bahnen besteht selbstverständlich auch in den HSW-Zügen das behördlich angeordnete Vermummungsgebot und die Weisung zur Einhaltung der üblichen Abstands- und Hygieneregeln, so daß man sorgenfrei die historischen Waggons betreten und das Fahrgefühl aus vergangenen Zeiten genießen kann.

Weitere Informationen zum Fahrplan und Ticketkauf gibt es auf der Webseite des HSW unter http://www.hsw-wesel.de/

Die gezeigten Fotos entstanden übrigens auf den Fahrtagen am 7. August 2016 und 31. Mai diesen Jahres.