Tag des offenen Denkmals auch in Bislich! Bei uns als "Denkmal in Aktion" ... Unsere neue Schmiedemannschaft - das Team Hammerwerk Bislich - ist am Sonntag, den 12.09.2021 vor Ort und schmiedet ab 11 Uhr (bis ca. 16.00 Uhr) in unserer Außenstelle direkt am Rheindeich-Radweg (Marwick 13 in 46487 Wesel). Die historische Dorfschmiede ein Bau aus dem beginnenden 19. Jahrhundert erinnert an die ehemals zahlreichen Schmieden des Dorfes Bislich und ist dazu ein "waschechtes" Denkmal. Schauen Sie doch mal herein! (Bitte AHA-Regeln beachten!) Hereinschauen ist übrigens hier wörtlich gemeint - aber auch von Außen ist alles Innen gut zu erkennen. Eine historische Dorfschmiede in Aktion - immer etwas Besonders! Wir sind daher dem Hammerwerk Bislich Team besonders dankbar!