1. Weseler Schwimmverein feiert diesjähriges Sommerfest

Am 18.06.2022 fand das Sommerfest des 1. Weseler Schwimmvereines statt.

Bei bestem Wetter paddelten die Teilnehmer:innen in großen Schlauchboten die Lippe entlang von Krudenburg bis zum Lippehafen.

Bei den hochsommerlichen Temperaturen kühlten sich einige Kinder in der Lippe ab und ließen sich in ihren Schwimmwesten mit der Strömung treiben. So ging es vergnügt von Krudenburg nach Wesel bis zum Lippehafen. Auf der Wiese vom Otto-Von-Berg-Haus wurde anschließend gegrillt und einige Spiele gespielt.

Das Team vom 1. Weseler Schwimmverein bedankt sich bei allen Teilnehmer:innen und Helfer:innen und freut sich schon auf das nächste Sommerfest.