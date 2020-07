Nach der langen Corona bedingten Pause starteten die ersten Wettkämpfer für den Weseler TV wieder am vergangenen Sonntag, beim 1. Sonsbecker Trackmeeting am 19.Juli bei ihren ersten Starts in der Außensaison.

Die lange Corona bedingte Wettkampfpause war für alle Wettkämpfer eine schwierige Situation, da ja gerade in den Sommermonaten Wettkampf auf Wettkampf folgt, um sich für Meisterschaften zu Qualifizieren und vorzubereiten. Leider hat sich der Leichtathletikverband Nordrhein mit seiner sehr abwartenden Art in der Coronakriese nicht gerade als Förderer der Wettkampfsportes hervorgetan. Während in Westfalen bereits wieder Wettkämpfe stattfanden, nahmen jetzt in der Region einige Vereine das Heft des Handelns in die Hand und veranstalteten selbst Wettkämpfe aus.

Auf dem 1. Sonsbecker Trackmeeting konnte Mewes König (MU18) direkt mit einem Paukenschlag aufwarten, er lief die 100m in 11,49sec, und konnte seine Leistung damit um über mehr als 4Zehntel steigern, nur geschlagen von Obiesie Ikenna Jaden von der Achener TG. Mewes war damit auch hochzufrieden. „Da ich in der Hallensaison nach noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, und keine Zeit laufen konnte, war dieser Test auch wichtig für meine Motivation, zeigt er doch, dass die Richtung stimmt“.

Es folgten Matthias Bur (MU18) der über 800m seine Zeit steigern wollte. In der Halle war er zuletzt in Dortmund mit 2,03:10min schon eine starke Zeit gelaufen und damit MRW Meister geworden, so siegte er in Sonsbeck in 2,01:46min und ist damit auf einen Weg sich für für eine mögliche Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Matthias, „ich habe natürlich regelmäßig trainiert, aber es zeigt sich erst im Wettkampf, welche Zeit möglich ist. Meine Trainerin hält eine Zeit von unter 2 Minuten für möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen."

Auch bei den jüngeren Athleten zeigten sie die Läufer um ihre Trainerin Melanie Richter in sehr guter Verfassung. Sieger über 2000m wurde Jona Höing (M15) in 7:23,81min, womit er seine Persönliche Bestleistung um fast 20sec steigerte. Ebenso wie sein Vereinskamerad Malte Miebach (M14) der die 300m Ziellinie auch als Sieger in 42,41sec überquerte. Melanie Richter, „Ich freue mich riesig für meine Jungs, aber auch für die Männer, dass alle ihre Leistungen steigern konnten. Da es ja nun doch noch zu einigen weiteren Wettkämpfen in der Region kommt, werden wir auch noch etwas Wettkampferfahrung sammeln können. Und vielleicht schafft Matthias mit 1,59:00 ja auch die Quali für die Deutschen Meisterschaften.

Auch Reiner Schulz (Männer) konnte seiner 200m Zeit eine neue persönliche Bestzeit mit 30,79sec hinzufügen und sich damit um fast 1,5sec steigern.