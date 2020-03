An die Paddel, fertig, los! Ab sofort können sich alle Drachenbootsportbegeis-terten für die Weseler Drachenbootregatta auf dem Auesee anmelden. Die mittlerweile vierzehnte Auflage des Sportevents findet am Samstag, 22. August, statt und wird von der Drachenbootgemeinschaft Wesel sowie der WeselMarketing GmbH organisiert.

Teilnehmen können Unternehmen, Vereine und Schulen sowie private Gruppen aus We-sel und dem Umland. Neu in diesem Jahr ist die offizielle Einbindung der Veranstaltung in die Drachenboot Bundesliga (DBBL).

Die Drachenbootregatta in Wesel zeichnet sich durch eine tolle Atmosphäre auf und am Wasser aus. So können ambitionierte Teams ebenso teilnehmen wie reine Anfänger-gruppen. Voraussetzung ist lediglich, dass man pro Mannschaft mindestens 10 Personen für ein 5-Bank-Boot bzw. 16 Paddler für das 10-Bank Boot zusammentrommelt. Denn so viele Menschen sind notwendig, um die Drachenboote, die vom Veranstalter gestellt werden, in Fahrt zu bringen. Wer Lust hat, an dieser Sportveranstaltung für Anfänger, Breitensportler oder Wettkampfteams teilzunehmen und einen unterhaltsamen Tag mit seinen Freunden oder Kollegen verbringen möchte, kann sich jetzt mit seiner Mann-schaft anmelden und auch schon mit dem Training beginnen.

Die Teilnahmegebühr pro Team beträgt 180,00 EUR (5-Bank Boot) bzw. 250,00 EUR (10-Bank Boot). Der Anmeldeschluss ist am 26. Juli.

Ergänzende Informationen sowie die Anmeldeunterlagen können unter www.weselmarketing.de/drachenboot heruntergeladen werden.