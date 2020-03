Aufgrund der nicht einzuschätzenden, weiteren Entwicklung der Corona Epidemie setzen Lauffreunde HADI Wesel die Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen Moonlight-Lauf Wesel und Esel-Walk Wesel vorerst bis zum 19. April 2020 aus.

Wir, als Veranstalter, tragen Verantwortung für die Teilnehmer, Helfer und Gäste und vor allem auch gefährdete Personen, deren Leben durch die weitere Verbreitung ernsthaft in Gefahr ist – wir tragen Verantwortung.

Am 19. April 2020 werden wir dann final über eine endgültige Absage oder Durchführung der Lauf- und Walking- Veranstaltung, auf Grund der Sachlage und in Abstimmung mit den Behörden, entscheiden! Dann werden wir auch eine Regelung über die Startgebühren und bestellten Veranstaltungs-Shirt bekannt geben.

Dieter Kloß

Vorsitzender

Lauffreunde HADI Wesel