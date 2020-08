Der Weseler Boxclub hatte geplant, nach den Sommerferien wieder in der Turnhalle zu trainieren. Da die Corona-Erkrankungen in Wesel aber leider wieder zugenommen haben, wird ab Donnerstag (13.8.) weiterhin jeden Montag, Donnerstag und Freitag ab 18.00 Uhr im Aue-Stadion trainiert.

Am 14. September fällt das Training wegen der Jahreshauptversammlung aus und es ist geplant, ab dem 17. September zu den üblichen Zeiten wieder in der Turnhalle an der Neustraße zu trainieren.