"Endlich dürfen auch wir seit einiger Zeit wieder auf den Kanal zum Paddeln! Daher suchen wir, das Damenteam des Kanuclubs Friedrichsfeld, wieder engagierte Ladys jeden Alters, die Spaß am Paddeln haben und gerne eine Mannschaftssportart unter freiem Himmel ausüben wollen.", heißt es in der Ankündigung.

„Unser Sport ist sowohl für Hausfrauen und Muttis, die durch die sportliche Betätigung gerne etwas Abwechslung in ihren Alltag bringen möchten, geeignet, als auch für ehemalige Sportler anderer Sportarten, die auf Grund von Verletzungsproblemen, wie Kniebeschwerden o. Ä., trotzdem noch sportlich aktiv sein wollen.", heißt es seitens des Damenteams.

Kraft-Ausdauer-Bereich wird trainiert

"Bei uns wird mehr der Kraft-Ausdauer-Bereich trainiert, das Herz-Kreislauf-System wir angekurbelt und der Rücken gestärkt. Abgerundet wird das Training, was zwei mal pro Woche angeboten wird (aber nicht Pflicht ist), durch eine nette Atmosphäre mit wassersportbegeisterten Damen jeden Alters.

Leider sind ja alle Regatten, wie z. B die Weseler Aueseeregatta oder die zweitägige Veranstaltung „Days of Dragons“ in Witten, dieses Jahr abgesagt worden. Damit belohnen wir uns eigentlich immer für die wöchentlichen „Anstrengungen“ und sie sind immer die Highlights der Saison.", so die sportlichen Damen weiter.

Schlagkräftiges Team

Dennoch "sind wir unermüdlich und trainieren weiterhin fleißig im Hinblick auf das nächste Jahr und in der Hoffnung, dass wir dann wieder Regatten fahren können. Daher brauchen wir Euch, um dafür ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen.

Training und Infos

Also, wer sich jetzt angesprochen fühlt, kann gerne immer montags oder donnerstags um 18.15 Uhr zum Steg des Kanuclubs Friedrichsfeld (Gehrstraße 25, 46562 Voerde) kommen.

Mitzubringen sind nur Wechselsportsachen und jede Menge gute Laune. Paddel und Sitzkissen werden gestellt. Bei Rückfragen bitte an unsere Kapitäninnen Jasmin unter: 0172/9728729 oder Yasmin unter: 01578/8319773 wenden.