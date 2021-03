Wie ein Funke in der dunklen Jahreszeit entzündete sich die Idee von den Lauffreunde HADI Walkern Ralf und Bettina Bodden, an der virtuellen Aktivmacher Challenge 111 km beim „Marsch zum Meer Virtuell“ teilzunehmen. 2019 waren die Hadis mit 12 Teilnehmern an der Ostsee zu Fuß dabei, was leider zur jetzigen Zeit deutschlandweit unmöglich ist.

Innerhalb von 48 Stunden fanden sich rasch 11 motivierte Gleichgesinnte, die nun im Februar die Aufgabe hatten, mindestens 111 km in 3 Kategorien (Wandern, Laufen, Radfahren) zu absolvieren. Schnell gab es eine WhatsApp-Gruppe als Sprachrohr mit Streckentipps und Motivationsbildern, die das Gemeinschaftsgefühl stärkte und einem das Gefühl gab, eine gute Alternative für das monatelang ausgefallene Training zu sein.

Mit dem Start am 01. Februar galt es, die frühe Dunkelheit, die Schneezeit, die Eiskälte und vor allem den inneren Schweinhund zu überwinden. Hilfe kam vom Veranstalter mit einer Starter-Box mit Laufutensilien und mit begleitenden Videos, die lehrreich und motivierend waren. Oliver Zunk, als Veranstalter für Märsche an Nord- u. Ostsee, hat die Teambildung, sportliche Betätigung und den Spaßfaktor als Ziel gesetzt. Dies wurde nun von den Hadis im Februar von jedem einzeln mit viel Begeisterung umgesetzt, wobei der Austausch von Streckenfotos und gegenseitiges Lob wieder Alle näher brachte. Letztendlich haben Alle das Ziel 111 km erreicht und es wurden insgesamt ca. 2.000 km zurückgelegt. Nach dem Selfie mit Medaille und Urkunde kommt doch wieder die Wehmut und die Vorfreude auf, auf ein normales gemeinsames Training in heimischen Gefilden.

Die KM-Ergebnisse einzeln: Sonja Schramm (305), Ruth Koster (260), Sigrid Schürmann (202), Silke Zimmer (187), Bettina J.-Bodden (172), Ralf Bodden (171), Lars-A. Ahrens (135), Herbert Schramm (132), Petra Henne (125), Hardmut Skarda (121), Manuela Skarda (115)