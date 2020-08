[b]Trotz Corona, hat Wushu Wesel weiter fleißig trainiert. In der Zeit der geschlossenen Sportanlagen, haben die Trainer Nadesh Hoffmann und Werner Grett die Möglichkeiten des Internets genutzt.

[/b]

"Viele Wochen lang haben wir Kurzfilme von Übungen und Techniken erstellt, und diese als Aufgabe an unsere Schülerinnen und Schüler weitergeleitet. Diese haben dann das Gezeigte geübt und als Video an uns Trainer zurückgeschickt.", resümieren die beiden Trainer und fügen hinzu: "Alle waren mit Freude und Eifer bei der Sache. Auf diese Weise haben alle die nächst höhere Gürtelprüfung bestanden."

Ehrenmitglieder und Wettbewerbe

Erstmals waren auch zwei Hunde aktiv bei der Prüfung dabei und schafften sogar den gelben Gürtel: Frl. Lehmann Goller und Buddy van Alst sind jetzt Ehrenmitglied im Verein Wushu Wesel.

Um die Mitglieder während dieser schwierigen Zeit weiter zu motivieren, wurde auch ein Malwettbewerb sowie ein Aufsatzwettbewerb (Thema "Warum trainiere ich Karate") ausgeschrieben.

Den Malwettbewerb gewannen die Brüder Noah und Elias Tiede.

Den Schreibwettbewerb gewann Isa Minette Ansorge.

Über den Gewinn von jeweils 50 Euro freuten sich die drei genauso wie über die bestandene Prüfung.

Training-Start

Seit kurzem trainiert der Verein unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Regeln wieder zu den gewohnten Trainingszeiten.

Urkunden für Prüflinge

Das Bild zeigt alle Prüflinge nach der Urkundenausgabe.

Den Gelben Gürtel tragen jetzt Eric Ambuga, Frederic Eberhard, Joel Schwarz, Lotta von der Heydt und Marlene Müller.

Den Orangenen Gürtel erreichten Tobias Jakubowski, Kaya Suhrborg, Noah und Elias Tiede, Liliane Eberhard, Marc Müller, Luce von der Heydt, Finn Abelsmann und Arne Hochstrat.

Grüner Gürtel: Melek Nar, Oliver Bruns, Fritz Zibret.

Blauer Gürtel: Emil Kötter, Lilli und Lotta Cramer.

Den Braunen Gürtel tragen jetzt Nicole Petrich, Nils Hochstrat, Merle Schmidt, Sophia und Zoe van Alst, Isa Minette Ansorge, Marco Goller, Jannik Schoen und Rainer Heweling.

Dazu die neuen Gelbgurtträger: Frl. Lehmann Goller und Buddy van Alst.