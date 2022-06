Samstag um acht Uhr hat sich die Delegation des Budokan Hünxe ins wirklich sommerliche Berlin aufgemacht, um an den Special Olympics Landesspielen in Berlin teilzunehmen.

Den Abend verbrachten wir am Neptunbrunnen am Alexanderplatz um dort bei Livemusik, leckerem Streetfood und netter Gesellschaft von vielen anderen Olympioniken den Anreisetag ausklingen zu lassen. Eröffnet wurden die Special Olympics am Sonntag mit einer Feier in der alten Försterei. Nachdem wir schon ein Athletics Health Programm im Olympiapark absolviert hatten, trafen wir uns im Stadion von Union Berlin und feierten eine bunte, fröhliche Party zur Eröffnung der Special Olympics. Auf den Einlauf der Delegationen wurde wegen der Temperaturen verzichtet, aber die feierliche Entzündung der Olympischen Flamme und das anschließende Feuerwerk machten den Ausfall wett.