Im März 2020 wurde das öffentliche Leben abrupt auf Eis gelegt. Auch die Sportvereine waren davon betroffen. In der ganzen Zeit gab es ständig offene Fragen und Unsicherheiten, doch der Vorstand und treue Aktive des Shotokan Karate Wesel e.V. wurden nicht müde, das Training immer wieder an neue Regeln und Vorschriften anzupassen. Es gab nichts, was wir nicht versucht und ausprobiert haben, um gemeinsam durch diese schwere Zeit zu kommen und fit zu bleiben. Hygienekonzepte, Outdoortraining am Auesee, Online-live-Training für Erwachsene und Kinder – all dies und mehr wurde geplant und umgesetzt.

Seit Ende August dürfen wir endlich wieder wie gewohnt gemeinsam in unserem Dojo (Trainingshalle) trainieren.

Mit Erfolg: 15 Prüflinge legten unter den strengen Augen des DJKB-Prüfers Michael Jarchau (6. DAN) und seiner Beisitzer Thomas Schade und Klaus Schowe (beide 2. DAN) die Prüfung zum nächsthöheren Kyu-Grad ab. Im Einzelnen sind das:

zum 8. Kyu (Gelbgurt):

Lilli Nepicks

Ida Jarchau

Malik Kunberger

Mika Matberg

Michaela Matberg

Susanne Feldmann

zum 7. Kyu (Orangegurt)

Irini Petsa

zum 6. Kyu (Grüngurt)

Kira Block

Xenia Block

Elpida Petsa

Apostoli Petsas

zum 5. Kyu (1. Violettgurt)

Dimitroula Petsa

Eleftherios Petsas

zum 3. Kyu (1. Braungurt)

Gina Dostal

Paraskevi Toma

Am 08.11.2021 hat jeder/jede Interessierte ab 14 Jahren die Möglichkeit bei unserer Starter Class einzusteigen und Karate von Grund auf zu erlernen.

Infos hierzu unter www.karate-wesel.de