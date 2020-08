Das Gesundheitszentrum pro homine in Wesel startet am Montag, 31. August, mit einem "Nordic-Walking" Kurs am Auesee. Der Kurs ist von den gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert und es gibt noch freie Plätze.

Wer an der frischen Luft fit werden und die Natur genießen möchte, kann dies mit einem "Nordic-Walking" Kurs tun. Das Gesundheitszentrum pro homine bietet ab Montag, 31. August, um 16.30 Uhr eine qualifizierte Trainingseinführung an.

"Nordic-Walking" gilt als optimales Outdoor-Training, das – richtig erlernt – neben vielen positiven Effekten für Kondition und Ausdauer auch die Gewichtsreduktion unterstützt. Treffpunkt ist der Parkplatz 3 am Auesee. Es sind noch Plätze frei.

Kosten: 90 Euro für acht Termine. Bei regelmäßiger Teilnahme wird die Kursgebühr von der Krankenkasse erstattet.

Weitere Information und Anmeldung im Gesundheitszentrum pro homine, Telefon 0281/104-1204 oder im Internet unter: www.gesundheitszentrum-wesel.de