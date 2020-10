Durch das Corona-Virus konnten die geplanten Volksläufe in diesem Sommer und Herbst nicht stattfinden. Sowohl der Drevenacker Abendlauf, als auch der City-Lauf Hamminkeln und der Hanse-Citylauf in Wesel mussten leider gestrichen werden. Die Volksbank ist für alle drei Läufe Sponsor und Unterstützer der ersten Stunde.



"Auch in diesen besonderen Zeiten halten wir zu den Vereinen und Organisationen, die immer mit viel Herzblut und Leidenschaft diese großartigen Events auf die Beine stellen", so Ulf Lange, Vorstand der Volksbank Rhein-Lippe eG.

"Wir drücken die Daumen und sind zuversichtlich, dass im nächsten Jahr die Laufschuhe wieder geschnürt werden können", so Lange weiter. Als Dank für die jahrelange Unterstützung und als Zeichen der guten Partnerschaft erhielt die Volksbank Rhein-Lippe eG jeweils einen netten Foto-Gruß der drei Organisationskomitees.