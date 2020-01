Der PSV Wesel-Lackhausen betritt veranstalterisches Neuland: Der Verein lädt ein zu einem U12-Jugendturnier, das bereits am Sonntag, 19. Januar, über die Bühne geht. Für den NRW Nispa Elite-Cup auf der Anlage am Molkereiweg sind attraktive Kickerteams gemeldet - unter anderem aus Schalke, Mönchengladbach, Düsseldorf, Duisburg und Bochum.

"Wir wollen gerne in Wesel ein Jugendturnier etablieren, bei dem der Nachwuchs aus den Leistungszentren der Top Vereine seine Visitenkarte abgibt!" So erklärt's Andreas Peerenboom von der PSV-Jugendleitung. Als Kooperationspartner konnten die Weseler den Traditionsclub Schalke 04 gewinnen und auch begeistern.

Peerenboom: "S04 wiederum hat dann den Kontakt zu anderen Vereinen hergestellt, so dass wir letztlich mit Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum weitere Vereine aus 1. und 2. Bundesliga mit ihrem Nachwuchs gewinnen konnten. Zudem haben wir mit dem MSV Duisburg und RW Oberhausen 2 weitere Clubs aus der Region, die ein sogenanntes Nachwuchsleistungszentrum freiwillig betreiben. Der Wuppertaler SV und der VfB Homberg machen acht Teams von 16 voll, die somit aus Liga 1 bis 4 kommen. Auch die anderen Mannschaften sind in NRW bekannt für nachhaltig starke Jugendarbeit, wie z.B. der 1. FC Mönchengladbach, der Hombrucher SV, SW Essen und andere.

Insgesamt spielen also 16 Teams mit um den Pokal für den Sieger und einen Wanderpokal. "Das Turnier soll keine Eintagsfliege sein, sondern wollen wir das Turnier dauerhaft etablieren", betont Peerenboom. Die Ausrichter hoffen natürlich, "dass dies den PSV nochmal attraktiver für talentierte Spieler macht. Uns ist aber daran gelegen, insgesamt dem Fußball in Wesel einmal wieder eine tolle Veranstaltung für die neutralen Zuschauer zu bieten. Nach letztlich doch ernüchternden Stadtmeisterschaften (und das sage ich, nachdem unsere Mannschaften in allen Jugendklassen gewonnen haben) ist dies vielleicht einmal wieder ein Spektakel zu dem Fußballinteressierte gerne kommen."

Auch der gestalterische Rahmen soll passen: Fürs leibliche Wohl, einem Torwand-Schießen (Hauptpreis: eine Playstation) und einer Tombola mit einigen sehr attraktiven Preisen ist gesorgt.

Der Eintritt für alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre ist frei, Erwachsene zahlen 2 Euro. I