Wie viele andere öffentliche Einrichtungen in der aktuellen Situation auf Grund von Corona gibt auch der KSB Wesel e.V. geänderte Öffnungszeiten bekannt. Telefonisch erreichbar ist die Geschäftsstelle des KSB Wesel von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr. Diese Regelung werde voraussichtlich bis zum 19.04.2020 greifen.

In dringenden Fällen können Einzeltermine nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem zuständigen Mitarbeiter getroffen werden.

"Die Prüfkarten des Deutschen Sportabzeichens bitte per Post zusenden oder in den Briefkasten werfen. Diese werden schnellstmöglich bearbeitet und per Post zugestellt.", heißt es in der Presseinfo.

Alle Qualifizierungsmaßnahmen werden zunächst bis zum 19.04.2020 ausgesetzt.

Alle Versammlungen wie Hauptausschüsse oder Vorstandssitzungen sind ebenfalls abgesagt.

Je nach Entscheidung der Landesregierung werde sich in Kürze entscheiden, ob die Mitgliederversammlung am 7.05.2020 im Kreishaus stattfinden kann.